Rencana Kenaikan Suku Bunga The Fed Bikin Rupiah Tergilas Dolar AS

Jakarta: Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini tergilas dolar Amerika Serikat (AS) menjelang risalah pertemuan Federal Reserve.Pelemahan rupiah juga disebabkan oleh investor yang mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih awal dari perkiraan terhadap lonjakan jumlah kasus covid-19 secara global."The Fed akan merilis risalah dari pertemuan Desember di kemudian hari. Dengan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan dia mendukung dua kenaikan pada tahun 2022 untuk mengekang inflasi yang tinggi," ujar Ibrahim dalam siaran persnya, Rabu, 5 Januari 2022.Menurut Ibrahim, patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun naik ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Futures pada tingkat dana federal memperkirakan peluang sekitar 66 persen dari pengetatan seperempat poin persentase pada Maret 2022, dan investor sepenuhnya menetapkan harga skenario itu pada Mei."Varian omicron juga terus memicu lonjakan kasus, dengan AS melaporkan rekor global hampir satu juta kasus baru pada hari Senin," urainya.Sementara itu, data yang dirilis di AS menunjukkan bahwa indeks manajer pembelian manufaktur Institute of Supply Management lebih rendah dari perkiraan 58,7 pada Desember. Sedangkan survei lowongan pekerjaan JOLT menunjukkan 10,562 juta lowongan pada November.Dari faktor domestik, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia pulih dari resesi imbas tekanan pandemi covid-19 tahun ini. Pemulihan diharapkan membawa pertumbuhan ekonomi kembali ke kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen.Mulanya, ada titik cerah dari harapan ini. Sebab, ekonomi Tanah Air cuma terkontraksi 0,74 persen pada kuartal I-2021."Memang, angkanya masih minus, namun sudah lebih kecil dari minus 3,49 persen pada kuartal III-2020 dan minus 2,19 persen di kuartal IV-2020," tuturnya.Harapan pemulihan pun semakin bersinar karena ekonomi mampu berbalik positif sampai 7,07 persen pada kuartal II-2021. Sayangnya, covid-19 varian delta membuyarkan mimpi pemerintah pada kuartal III-2021, sehingga pertumbuhan ekonomi kembali turun ke kisaran 3,51 persen."Penyebabnya adalah kasus varian delta yang menyebabkan pemerintah harus menarik rem darurat dengan penerapan PPKM level 4 di berbagai wilayah demi menjaga keselamatan masyarakat," jelas Ibrahim.Kendati begitu, pemerintah kembali menaruh harapan di kuartal IV-2021, pertumbuhan ekonomi setidaknya bisa mencapai lima persen agar ekonomi berada di kisaran 3,5 persen sampai 4 persen untuk keseluruhan 2021.Sementara pandangan bagi para ekonom untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2021 sangat berat untuk mencapai angka lima persen dalam kondisi saat ini, hanya di angka 3,5 persen sampai 4 persen. Hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di keseluruhan 2021."Walaupun ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan para ekonom tentang kisaran angka pertumbuhan ekonomi, baik di kuartal keempat maupun pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, namun ini semua untuk memacu pemerintah agar lebih pro aktif lagi dalam penanganan pemulihan ekonomi kedepannya," tegas Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD merosot ke level Rp14.371 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah sebanyak 58 poin atau setara 0,41 persen dari posisi Rp14.313 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.355 per USD. Rupiah melemah 50 poin atau setara 0,35 persen dari Rp14.305 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.365 per USD atau turun 55 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.310 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.350 per USD sampai Rp14.390 per USD," pungkas Ibrahim.