2 Sentimen Bisa Redam Laju IHSG Hari Ini

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada hari ini berpotensi kembali melemah. Perdagangan kemarin IHSG tercatat melemah hingga 0,35 persen."Kami memperkirakan IHSG berpotensi kembali melemah hari ini, seiring minimnya sentimen global dan domestik," ujar tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, dalam hasil risetnya, Kamis, 25 Februari 2021.Menurut hasil riset itu, data terkait inflasi Indonesia dijadwalkan dirilis pada Senin, 1 Maret 2021. Pasar memperkirakan bahwa inflasi akan meningkat 0,4 persen mom (Januari 2021 diprediksi naik 0,26 persen).Sebanyak 7.533 kasus covid-19 baru dilaporkan di Indonesia kemarin (Selasa: 9.775), sementara 7,735 pasien sembuh (Selasa: 7,996), dan 240 meninggal (Selasa: 323)."Dengan tambahan kasus baru tersebut, jumlah total kasus covid-19 yang ditemukan di Indonesia telah mencapai 1.306.141 kasus, dengan rasio kasus ditutup sebesar 87,9 persen per 24 Februari 2021," jelasnya.Selain itu bursa Amerika Serikat (AS) ditutup menguat semalam. Indeks Dow Jones (DJIA) naik 1,35 persen ke level 31.961, diikuti oleh S&P500 menguat 1,14 persen, dan Nasdaq naik 0,99 persen."Ekspektasi terkait stimulus fiskal serta rilis laporan keuangan sejumlah perusahaan, masih menjadi katalis pasar pada minggu ini. Data penjualan rumah baru AS tercatat tumbuh 4,3 persen mom pada Januari 2021, di atas ekspektasi konsensus (+2,1 persen)," paparnya.Kemudian pasar komoditas juga turut menguat dengan harga minyak WTI tercatat naik 0,44 persen ke level USD63,4 per barel, diikuti minyak Brent USD67,3 per barel, dan emas USD1.803 per troy ounce.(AHL)