Makin Kokoh, Kurs Rupiah Parkir di Rp13.982/USD

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini masih melaju . Rupiah selaras dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang juga menguat sore ini.Mengutip Bloomberg, Rabu, 10 Februari 2021, rupiah menguat 12,5 poin atau setara 0,09 persen menjadi Rp13.982 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp13.995 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp13.997 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp13.978-Rp13.997 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar -0,48 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.989 per USD. Berdasarkan data ini rupiah menguat hingga 7,79 poin atau setara 0,06 persen.Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp13.989 per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra sebelumnya sempat memprediksi gerak rupiah akan berbalik melemah mengikuti pelemahan nilai tukar regional terhadap dolar AS."Di sisi lain, sentimen stimulus fiskal AS masih bisa menahan pelemahan rupiah hari ini," ujar Ariston, dikutip dari Antara.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.980 per USD hingga Rp14.030 per USD.(AHL)