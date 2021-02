Waspada! Kurs Rupiah Diramal Kurang Fit di Akhir Pekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis Samuel Sekuritas Indonesia Calista Riva Muskitta memperkirakan nilai tukar rupiah melemah pada akhir pekan ini. Data Produk Domestik Bruto (PDB) yang tidak prima seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi sentimen negatif bagi gerak mata uang Garuda."Nilai tukar rupiah terhadap USD dengan kurs JISDOR kami perkirakan melemah ke level Rp14.100 per USD. Data PDB menjadi sentimen negatif bagi rupiah," Sebut Calista, dalam riset hariannya, Jumat, 5 Februari 2021.Ia menambahkan indeks USD kemungkinan menguat ke level 91,8 pada hari ini. Menurutnya USD diperkirakan menguat terhadap mata uang utama negara lain di dunia, setelah data initial jobless claim di AS minggu keempat Januari turun menjadi 779 ribu orang atau lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar 830 ribu orang."Data ini menunjukkan membaiknya pasar tenaga kerja AS," tuturnya.Sementara itu, pasar obligasi domestik Kamis lalu mengalami koreksi sebesar 0,11 persen sehingga imbal hasil obligasi secara year to date tercatat sebesar minus 0,15 persen. Penguatan indeks USD dan kenaikan imbal hasil obligasi AS kemungkinan menekan pasar obligasi Indonesia hari ini."Data PDB Indonesia triwulan keempat yang kami perkirakan kontraksi sebesar 1,5 persen (yoy) hari ini kemungkinan menekan pasar obligasi Indonesia. Masih tertekanya konsumsi domestik serta investasi akibat terus berlangsungnya PBB di Indonesia membebani pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah data menunjukkan ada penurunan klaim pengangguran pertama kali yang lebih besar dari perkiraan. Pemerintah AS terus berupaya memacu pemulihan ekonomi meski covid-19 terus membayangi.Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 332,26 poin atau 1,08 persen menjadi 31.055,86. Sedangkan S&P 500 menguat sebanyak 41,57 poin atau 1,09 persen menjadi 3.871,74. Kemudian indeks Komposit Nasdaq naik 167,20 poin atau 1,23 persen menjadi 13.777,74.(ABD)