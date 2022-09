Harga Emas Antam Mulai Naik Lagi, Jual Nggak Nih?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas 24 karat milik perusahaan BUMN, PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan akhir pekan ini kembali menguat.Pergerakan emas Antam ini mulai menguat setelah posisi terendah pada 27 September 2022 di level Rp930 ribu per gram.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 30 September 2022, harga emas Antam berada di level Rp945 ribu per gram, atau naik sebesar Rp3.000 per gram dari harga hari sebelumnya yang sebesar Rp942 ribu per gram.Sedangkan untuk pembelian kembali (buyback) emas Antam pada hari ini dihargai sebesar Rp814 ribu per gram atau naik Rp3.000 per gramSementara harga perak tidak berupah yaitu Rp10.600 per gram. Untuk perak batangan, Antam menyediakan berbagai ukuran berat, mulai dari 250 gram hingga 10 kilogram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 30 September 2022:Emas batangan 0,5 gram Rp522,5 ribu.Emas batangan 1 gram Rp945 ribu.Emas batangan 2 gram Rp1,83 juta.Emas batangan 3 gram Rp2,72 juta.Emas batangan 5 gram Rp4,5 juta.Emas batangan 10 gram Rp8,94 juta.Emas batangan 25 gram Rp22,23 juta.Emas batangan 50 gram Rp44,39 juta.Emas batangan 100 gram Rp88,71 juta.Emas batangan 250 gram Rp221,51 juta.Emas batangan 500 gram Rp442,82 juta.Emas batangan 1.000 gram Rp885,6 juta.