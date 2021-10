Sesi Siang, IHSG Pamer Kekuatan dan Rupiah Lesu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi siang terpantau tak bergeming di zona hijau, sedangkan nilai tukar rupiah terlihat ambruk terhadap mata uang Paman Sam. Kondisi itu terjadi di tengah ketidakpastian yang masih belum mereda seperti rencana tapering hingga potensi Amerika Serikat (AS) gagal bayar utang.IHSG Rabu, 6 Oktober 2021, perdagangan sesi pertama di level 6.414, menguat sebanyak 2,01 poin atau setara 126 poin ketimbang pembukaan pagi tadi di posisi 6.313. Sedangkan mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah di sesi siang berakhir di level Rp14.245 per USD, melemah 0,05 persen atau setara 7,5 poin ketimbang pada pagi tadi di posisi Rp14.240 per USD.Sementara itu, Wall Street naik tajam pada akhir perdagangan Selasa (Rabu WIB). Microsoft dan Apple mempelopori rebound kuat dalam saham-saham pertumbuhan saat para investor menunggu data penggajian bulanan akhir pekan ini yang dapat memengaruhi keputusan Federal Reserve (Fed) AS tentang kapan harus mengurangi stimulus moneter.Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 311,75 poin atau 0,92 persen, menjadi menetap di 34.314,67 poin. Indeks S&P 500 bertambah 45,26 poin atau 1,05 persen, menjadi berakhir di 4.345,72 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup melonjak 178,35 poin atau 1,25 persen, menjadi 14.433,83 poin.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor jasa keuangan dan komunikasi masing-masing meningkat 1,78 persen dan 1,59 persen, memimpin kenaikan. Sementara itu, sektor real estat dan utilitas memimpin penurunan.Indeks S&P 500 telah turun lebih dari 3,0 persen dari rekor penutupan tertinggi pada 2 September. Namun, sekitar setengah dari komponen indeks telah turun 10 persen atau lebih dari tertinggi 52-minggu mereka.Sedangkan dolar AS naik tipis pada akhir perdagangan Selasa (Rabu WIB), bertahan di dekat level tertinggi satu tahun yang tercapai pekan lalu. Para pedagang tetap berhati-hati menjelang laporan penggajian utama pada akhir pekan yang dapat memberikan petunjuk tentang langkah Federal Reserve (Fed) AS selanjutnya.Pergerakan di pasar valas kemungkinan besar akan tetap lesu selama sisa minggu ini karena investor menunggu data terbaru di pasar tenaga kerja AS yang dapat membantu memberikan petunjuk apakah Fed akan mulai mengurangi pembelian asetnya sebelum akhir tahun, kata para analis.“Data penggajian non-pertanian (NFP) selalu menjadi penggerak pasar,” kata Wakil Presiden Bidang Perdagangan Tempus Inc John Doyle."Hasil yang mengecewakan akan memberikan penutup dovish bagi Fed, tetapi pembacaan yang meledak, dipasangkan dengan kenaikan inflasi yang diperburuk oleh krisis energi akan memberi lebih banyak tekanan pada Fed untuk mulai melakukan tapering dan membantu greenback," pungkas Doyle.