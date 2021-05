Rupiah Pagi di Akhir Pekan Tak Bernyali Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berada di posisi Rp14.287 per USD. Mata uang Garuda gagal menghantam mata uang Paman Sam yang tengah mengalami tekanan usai rilis angka klaim pengangguran di Amerika Serikat Mengutip Bloomberg, Jumat, 28 Mei 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.301 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.297 hingga Rp14.307 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.134 per USD.Sementara itu, kurs dolar Amerika Serikat turun tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar mencerna angka klaim pengangguran mingguan di AS. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,08 persen menjadi 89,9749.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2198 dari USD1,2193 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4209 dari USD1,4124 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7744 dibandingkan dengan USD0,7745.Sedangkan dolar AS dibeli 109,78 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 109,12 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,8970 franc Swiss dibandingkan dengan 0,8976 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2065 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2112 dolar Kanada.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat berakhir beragam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena pelaku pasar di Wall Street mencerna angka klaim pengangguran mingguan negara itu. Sejauh ini, Pemerintah AS terus berupaya memulihkan perekonomian usai terhantam keras pandemi covid-19.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 141,59 poin atau 0,41 persen menjadi 34.464,64. Sedangkan indeks S&P 500 melonjak 4,89 poin atau 0,12 persen menjadi 4.200,88. Indeks Komposit Nasdaq turun 1,72 poin atau 0,01 persen menjadi 13.736,28.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor industri dan keuangan masing-masing naik 1,37 persen dan 1,19 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor utilitas tergelincir 0,66 persen, grup dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan hampir datar dengan lima dari 10 saham teratas menurut bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)