Awali Pekan, Kurs Rupiah Pagi Gilas Dolar AS

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi atau di awal pekan terpantau menguat ketimbang akhir perdagangan di pekan lalu di posisi Rp14.307 per USD. Mata uang Garuda mampu menghantam mata uang Paman Sam di tengah potensi terjadinya gagal bayar utang oleh Amerika Serikat (AS).Mengutip Bloomberg, Senin, 4 Oktober 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat di level Rp14.300 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.297 hingga Rp14.302 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.254 per USD.Sementar itu, dolar melemah dari tertinggi pekan lalu di perdagangan Asia pada Senin pagi, karena hasil uji coba yang menggembirakan untuk pil covid-19 mendukung selera risiko. Akan tetapi investor tetap berhati-hati menjelang pertemuan bank sentral di Australia dan Selandia Baru serta data tenaga kerja AS minggu ini.Euro merayap kembali di atas USD1,16, menguat 0,1 persen pada USD1,1606 atau pulih dari level terendah 14-bulan minggu lalu di USD1,1563. Yen juga telah melambung dari level terendah 19-bulan dan juga naik 0,1 persen di perdagangan Asia pada USD110,92 per.Poundsterling, dolar Australia, dan dolar Selandia Baru semuanya lebih tinggi di awal perdagangan, memperpanjang kenaikan akhir pekan lalu. "Apakah itu mengikuti atau tidak, saya tidak tahu," kata Analis Westpac Imre Speizer saat di telepon dari Christchurch."Saya akan mengatakan bahwa masih ada lebih banyak penurunan dan itu akan menopang dolar AS, serta Aussie dan kiwi akan jatuh sedikit lebih jauh," katanya, dengan sentimen yang menentukan.Dalam seminggu ke depan, bank sentral Australia, Reserve Bank of Australia, bertemu dan diperkirakan mempertahankan kebijakannya tetap stabil. Di seberang Tasman, kenaikan 25 basis poin dari bank sentral Selandia Baru, Reserve Bank of New Zealand, pada Rabu juga telah diperhitungkan.Dan pada Jumat, data tenaga kerja AS diperkirakan akan menunjukkan peningkatan berkelanjutan di pasar kerja, dengan perkiraan 460.000 pekerjaan telah ditambahkan pada September - cukup untuk menjaga Federal Reserve di jalur untuk mulai melakukan tapering sebelum akhir tahun.Poundsterling naik 0,25 persen menjadi 1,3568 dolar, sesi ketiga berturut-turut di zona hijau setelah penurunan tajam pekan lalu ketika para pedagang mengabaikan retorika bank sentral hawkish untuk fokus pada prospek suram serta risiko tingkat suku bunga dan inflasi yang lebih tinggi.