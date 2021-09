Investor Tunggu Jadwal Tapering dan Rilis Data Inflasi, Rupiah Jeblok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi melihat melemahnya nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini terjadi karena investor sedang menunggu jadwal pasti terkait pengurangan stimulus moneter atau tapering The Fed dan data inflasi Amerika Serikat (AS)."Investor sekarang melihat ke data AS untuk petunjuk lebih lanjut tentang jadwal Federal Reserve AS untuk memulai pengurangan aset. Selain itu, investor menunggu data indeks harga konsumen AS yang dirilis pada Selasa," ungkap Ibrahim, dalam siaran persnya, Senin, 13 September 2021.Adapun data pada Jumat lalu menunjukkan bahwa indeks harga produsen (PPI) untuk Agustus 2021 tumbuh 0,7 persen (mtm) dan 8,3 persen (yoy). PPI inti masing-masing tumbuh sebesar 0,6 persen (mtm) dan 6,7 persen (yoy).Presiden Fed Cleveland Loretta Mester masih ingin bank sentral AS mulai mengurangi pembelian aset tahun ini, bergabung dengan pembuat kebijakan yang memperjelas bahwa rencana mereka untuk mulai mengurangi dukungan tidak tergelincir oleh pertumbuhan pekerjaan yang lebih lemah pada Agustus."Pejabat Fed bergulat dengan meningkatnya tekanan harga, sementara pertumbuhan pekerjaan tetap di bawah target mereka," paparnya.Data pada Jumat juga menunjukkan bahwa harga produsen AS meningkat dengan kuat pada Agustus 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi kemungkinan akan bertahan untuk sementara waktu, dengan rantai pasokan tetap ketat karena pandemi covid-19 berlarut-larut.Menurut Ibrahim, pejabat The Fed akan berusaha untuk membuat kesepakatan pada pertemuan Fed September untuk mulai mengurangi pembelian obligasi pada November 2021."Selain itu, Gedung Putih mengatakan Biden dan Xi memiliki diskusi luas dan strategis termasuk bidang-bidang dimana kepentingan dan nilai-nilai bertemu dan berbeda. Percakapan itu berfokus pada masalah ekonomi, perubahan iklim, dan covid-19," jelasnya.Dari faktor domestik, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran Rp18,82 triliun untuk membeli vaksin covid-19 dan realisasinya baru 34,5 persen dari dana yang dianggarkan sebesar Rp54,46 triliun. Penyerapan anggaran belanja vaksin yang masih rendah terjadi karena dari produsen vaksin itu sendiri lantaran pemerintah baru akan membayar setelah vaksin itu dikirim.Walaupun anggaran vaksinasi baru terserap 34,5 persen, namun masyarakat begitu antusias untuk melakukan vaksinasi. Bahkan di daerah-daerah permintaan masyarakat untuk di vaksin melebihi kuota vaksin yang disediakan oleh pemerintah."Ini membuktikan bahwa pandemi covid-19 di Indonesia segera bisa teratasi walaupun akhirnya masyarakat akan berdampingan dengan covid-19. Dengan antusiasme masyarakat mengakibatkan angka positivity rate corona terus mengalami penurunan," tutur Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.252 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah sebanyak 50 poin atau setara 0,35 persen dari posisi Rp14.202 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.250 per USD. Rupiah melemah sebanyak 27 poin atau setara 0,19 persen dari Rp14.223 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.260 per USD atau melemah 35 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.225 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.240 per USD hingga Rp14.280 per USD," tutup Ibrahim.