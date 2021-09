BRI Klaim Kuasai Pasar Forex

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Senior Executive Vice President Treasury & Global Services BRI Achmad Royadi mengklaim kinerja positif BRI di bidang treasury semakin mengokohkan dominasi perseroan di pasar forex Ia menjelaskan peningkatan keuntungan spot & derivatif dari sisi forex dapat dicapai melalui peningkatan volume transaksi baik segmen korporasi maupun ritel serta variasi produk yang ditawarkan, baik plain vanilla product maupun structured product."Tentunya semua hal yang kami upayakan di sisi surat berharga dan forex tersebut bersamaan dengan perluasan basis nasabah ritel, korporasi, dan lembaga keuangan yang kami lakukan," ujarnya, dilansir dari Antara, Kamis, 9 September 2021.Achmad menambahkan BRI yang menyandang sebagai Best Primary Dealer di instrumen surat berharga dan Best FX Bank for Retail Clients di layanan forex akan terus mengoptimalkan pendapatan BRI dari transaksi treasury dengan tetap memitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi khususnya pada kondisi seperti saat ini.Menurutnya permintaan atas surat berharga masih akan tinggi karena real yield yang ditawarkan cukup atraktif serta didukung oleh likuiditas market yang cukup ample dan pertumbuhan pinjaman industri yang belum optimal.Selain melakukan diversifikasi instrumen, dalam berinvestasi di surat berharga serta mengoptimalkan capital gain, BRI juga mengukur dan menjaga sensitivitas portofolio terhadap pergerakan pasar khususnya dengan adanya isu tapering off oleh The Fed.Adapun laporan keuangan konsolidasi audited posisi 30 Juni 2021, BRI mencatatkan pertumbuhan Fee & Other Operating Income sebesar 18,9 persen (yoy). Pencapaian tersebut salah satunya dikontribusikan oleh pendapatan transaksi treasury yang tumbuh 102,95 persen (yoy) dari Rp1,28 triliun menjadi Rp2,61 triliun.Pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan dari penjualan surat berharga (capital gain) sebesar 66,6 persen dan pendapatan spot & derivative sebesar 271,4 persen.(ABD)