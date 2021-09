Net Buy Asing Rp830 Miliar Selamatkan IHSG dari Zona Merah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada level 5.982 hingga 6.072. Aksi net buy asing sebesar Rp830 miliar menyelamatkan IHSG dari zona merah. IHSG naik 0,70 poin atau 42,2 poin ke level 6.068 pada penutupan perdagangan Kamis, 9 September 2021. Volume perdagangan sebesar 21,4 miliar. Dalam setahun, IHSG naik 14,91 persen. Net buy asing terpantau sebesar Rp830 miliar. Sebanyak 278 saham naik dan 340 saham turun.Tim riset Samuel Sekuritas Indonesia sebelumnya mengatakan, gerak IHSG akan mengikuti bursa saham global, yang juga diprediksi melemah seiring dengan sikap investor yang cenderung wait and see menunggu data ekonomi yang akan keluar minggu ini dan minggu depan."Kami menilai, bursa global saat ini cenderung wait and see atas data ekonomi minggu ini, sementara bursa domestik minim sentimen menjelang rilis trade balance pekan depan," katanya dalam riset harian, Kamis, 9 September 2021.Di sisi lain, Bloomberg melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.252 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah ke level Rp14.250 per USD atau naik 13 poin. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.337 per USD.(SAW)