Kapitalisasi Pasar Aset Kripto Tembus Rp30 Kuadriliun

Jakarta: Kapitalisasi pasar atau market cap aset kripto yang terdiri dari bitcoin dan altcoin kembali melewati USD2 triliun atau lebih dari Rp30 kuadriliun.CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan market cap aset kripto kembali naik seiring dengan kenaikan terus menerus (rally atau bullish) harga bitcoin selama beberapa pekan terakhir. Aset kripto lain seperti ether (ETH) juga mengalami kondisi yang sama. Pada hari ini, Rabu, 18 Agustus 2021, harga bitcoin mencapai Rp650-an juta dan harga ether di kisaran Rp44,5 juta.Oscar mengatakan pada Mei lalu sempat terjadi penurunan harga bitcoin dan altcoin. Saat itu, bitcoin menyentuh Rp460 juta dan ether Rp25 juta. Pada periode tersebut menjadi momen baik bagi trader untuk membeli aset kripto dengan harga murah. Sekarang, terjadi kenaikan cukup signifikan yang membuat para trader mendapatkan keuntungan bagi yang memanfaatkan momen tersebut."Market cap kripto menyentuh Rp2 triliun ini karena selain dari retail juga dari dorongan berbagai institusi khususnya perbankan global mulai masuk ke investasi aset kripto," kata Oscar dalam keterangan resmi, Rabu, 18 Agustus 2021.Sebelumnya pasar aset kripto sempat mengalami tantangan pada Mei, pada masa harga bitcoin turun dan ada beberapa momen penting yang terjadi di dunia blockchain.Terakhir ada ether yang telah melakukan London Hard Fork menjalankan proposal EIP-1559. Sebanyak USD30 juta ether dimusnahkan (burn)."Burn merupakan salah satu upgrade yang dapat mendongkrak harga karena berkurangnya supply yang ada di market. Ini terjadi di ether agar jaringan ethereum lebih luas, sehingga lebih efisien," tutur dia.Ia bilang sejarah baru telah tercatat. El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi bitcoin sebagai mata uang resmi. Negara lain juga menyatakan akan menyusul.Selain itu, JP MOrgan dan Bank of America juga menjadi bank pertama yang mengelola bitcoin dan altcoin sebagai produk investasi. Ini terjadi karena tingginya permintaan klien atau customer tentang investasi bitcoin di Amerika Serikat. Selain dari itu tercatat ada beberapa bank lain juga tertarik melakukan hal serupa mengikuti langkah dari Bank JP Morgan dan Bank of America.Baru-baru ini, Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga akan menerapkan pajak aset kripto. Rancangan Undang-undang telah dibuat. Meski aturan ini banyak ditentang, namun menurut Oscar Darmawan hal ini menandakan bahwa pemerintah AS telah menanggapi serius tentang bisnis aset kripto."Penetapan pajak itu menandakan bahwa permintaan aset kripto di AS tinggi sekali dan semakin diakui legalitasnya di AS," ucap Oscar.Ke depan, permintaan aset kripto akan terus terjadi. Bahkan, bitcoin dan sejumlah aset kripto lain juga masih akan tercatat meningkat pada beberapa hari ke depan.Saat ini, inovasi dari aset kripto juga mulai merambah ke dunia game dan memunculkan istilah baru yaitu gamefi yang menggabungkan game dan DeFi menjadi satu kata. Inovasi di bidang blockchain terus bermunculan dan merambah berbagai industri lainnya.(DEV)