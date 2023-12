Dibuka Melemah, Rupiah Kembali Menguat

BI pertahankan suku bunga



Jakarta: Setelah dibuka sempat melemah mata uang rupiah menguat terhadap dolar AS. Kenaikan mata uang rupiah terhadap dolar AS terjadi sebagai aksi wait and see investor terhadap keputusan Bank Indonesia (BI) pada minggu ini.Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 0,03 persen dengan berada pada level Rp15.506 per USD pada penutupan perdagangan Selasa, 19 Desember 2023. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 0,03 persen delevel Rp15.499 per dolar AS.Analis DCFX Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah berpeluang menguat terbatas terhadap dolar AS menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI)."Dengan absennya data ekonomi penting dari dalam maupun luar negeri, rupiah diperkirakan akan datar dengan kecenderungan menguat terbatas terhadap dolar AS yang masih tertekan oleh prospek suku bunga The Fed," kata Lukman, dilansir Antara, Selasa, 19 Desember 2023.Pelaku pasar pun menantikan arah kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR dalam RDG Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023. BI diperkirakan masih akan menahan suku bunga. Sedangkan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed diperkirakan 63 persen akan memangkas suku bunga pada Maret 2024.Dalam RDG BI sebelumnya pada 22 dan 23 November 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya di level enam persen. Suku bunga deposit facility juga dipertahankan di level 5,25 persen dan suku bunga lending facility di posisi 6,75 persen.Keputusan tersebut tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi.