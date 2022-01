Waspadai Kenaikan Suku Bunga, IHSG Anjlok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mewaspadai kenaikan suku bunga The Fed yang dialami bursa global. IHSG memerah dengan bergerak pada rentang 6.636 hingga 6.727. IHSG merosot 0,64 persen atau 43,15 poin ke level 6.647 pada penutupan perdagangan Selasa, 11 Januari 2022. Volume perdagangan sebanyak 18,1 miliar. Dalam setahun, IHSG sudah naik 6,92 persen. Net buy asing sebesar Rp1,106 triliun.Sektor yang menjadi laggard adalah teknologi, kesehatan, dan properti. Sementara sektor yang menguat adalah logistik, energi, dan finansial.Mengutip Xinhua, Selasa, 11 Januari 2022, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 162,79 poin atau 0,45 persen menjadi 36.068,87. Kemudian indeks S&P 500 kehilangan 6,74 poin atau 0,14 persen menjadi 4.670,29. Indeks Komposit Nasdaq naik 6,93 poin atau 0,05 persen menjadi 14.942,83.Ekonom Goldman Sachs memproyeksikan The Fed akan memberikan lebih dari tiga kenaikan suku bunga yang telah direncanakan oleh pembuat kebijakan untuk tahun ini.Investor juga menunggu pembacaan inflasi utama karena indeks harga konsumen AS Desember dijadwalkan dirilis pada Rabu, sedangkan indeks harga produsen ditetapkan untuk Kamis.Sementara itu Bloomberg melansir mata uang rupiah melemah lima poin ke level Rp14.304 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.300 per USD atau naik 55 poin. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.394 per USD.