Rupiah Kembali Menguat ke Level Rp14.969/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terus unjuk gigi memperlihatkan penguatannya pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang Garuda tersebut menguat ke level Rp14.869,5 per USD.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 10 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat 17 poin atau setara 0,11 persen dari penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.852, per USD.Rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.866 per USD hingga Rp14.875,5 per USD. Sedangkan year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,25 persen.Menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada pagi ini berada di posisi Rp14.860 per USD.