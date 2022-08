Jelang Rilis Data Inflasi dan Kenaikan Harga Pertalite Bikin Rupiah Melemah

Baca juga: Luhut Waspadai Tingginya Inflasi dari Pangan dan BBM

Jakarta: Nilai tukar rupiah melemah pada perdagangan Rabu pagi ini. Mata uang Garuda tersebut dibuka ke level Rp14.845 per USD.Mengutip data Bloomberg, Rabu, 31 Agustus 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD pada pukul 09.26 WIB melemah 14 poin atau 0,09 persen ke level Rp14.856,5 per USD. Pada penutupan perdagangan hari sebelumnya, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.842,5 per USD.Adapun, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.845 per USD hingga Rp14.857 per USD. Sedangkan secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,12 persen.Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pagi ini berada di posisi Rp14.855 per USD. Rupiah berada di zona hijau dengan penguatan 15 poin atau 0,1 persen.Gerak rupiah hari ini akan terpengaruh sikap investor yang menunggu data inflasi Indonesia untuk periode Agustus yang diperkirakan bertahan di bawah lima persen."Ini hal yang positif, namun rencana kenaikan harga BBM pertalite akan menekan rupiah," kata Analis DCFX Futures Lukman Leong, dilansir Antara, Rabu, 31 Agustus 2022.Ia memprediksi sepanjang hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran Rp14.840 per USD hingga Rp14.896 per USD.