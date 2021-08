Kurs Rupiah Melemah Tipis ke Rp14.405/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau melemah tipis ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di level Rp14.392 per USD. Meski melemah namun bisa ditahan agar tidak tertekan lebih dalam seiring kian terkendalinya kasus covid-19 di Tanah Air.Mengutip Bloomberg, Rabu, 25 Agustus 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke posisi Rp14.405 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.405 hingga Rp14.412 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.354 per USD.Di sisi lain, kurs dolar Amerika Serikat melemah tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi tersebut terjadi karena minat untuk mengambil risiko meningkat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan AS memberikan persetujuan penuh bagi vaksin Pfizer/BioNTech covid-19.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,07 persen menjadi 92,8941. Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi USD1,1754 dibandingkan dengan USD1,1748 di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3730 dari USD1,3729 di sesi sebelumnya.Dolar Australia naik menjadi USD0,7256 dibandingkan dengan USD0,7216. Sedangkan dolar AS diperdagangkan pada 109,68 yen Jepang, sama dengan pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9126 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9124 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2594 dolar Kanada dari 1,2645 dolar Kanada.Pelaku pasar juga menunggu acara penting dari Federal Reserve AS karena simposium kebijakan ekonomi tahunan Jackson Hole akan diadakan pada akhir pekan ini.Sementara itu, Wall Street terpantau naik tipis pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena Nasdaq mencatat rekor baru dan ditutup di atas 15 ribu untuk pertama kali. Di sisi lain, para investor terus menantikan keputusan The Fed terkait rencana mengurangi pembelian obligasinya.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 30,55 poin atau 0,09 persen menjadi 35.366,26. Kemudian indeks S&P 500 naik 6,70 poin atau 0,15 persen menjadi 4.486,23. Indeks Komposit Nasdaq naik 77,15 poin, atau 0,52 persen menjadi 15.019,80.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi naik 1,61 persen, memimpin kenaikan. Kemudian sektor bahan pokok konsumen tergelincir 0,76 persen, menjadi kelompok berkinerja terburuk.(ABD)