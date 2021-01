IHSG Jatuh 1,06%, Kurs Rupiah Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) kembali jatuh pada hari ini. IHSG bergerak pada level 6.288 hingga 6.434. IHSG melanjutkan penurunan sejak awal pekan.IHSG melemah 67,98 poin atau 1,06 persen ke level 6.321 pada penutupan perdagangan Selasa, 19 Januari 2021. Volume perdagangan sebanyak 22,3 miliar lembar saham. Secara year to date, IHSG naik 5,73 persen.Technical Analyst & Head of Research Lanjar Nafi dan Fundamental Analyst Reliance Sekuritas Indonesia Annisa Septiwijaya mengatakan dalam riset hariannya, menjelaskan bahwa IHSG bergerak cenderung alami mengikuti momentum bearish dari indikator RSI dan stochastic yang dead-cross. Indikator MACD bergerak cross over negatif.Sementara itu, Bloomberg melansir mata uang rupiah naik lima poin ke level Rp14.065 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 10 poin menjadi Rp14.065 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah di level Rp14.086 per USD.(SAW)