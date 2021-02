Tak Berhasil Mengekor Dow Jones, IHSG Terkoreksi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) terkoreksi pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG bergerak dalam kisaran 6.157 hingga 6.286. IHSG tak berhasil mengekor kenaikan bursa saham acuan Dow Jones. IHSG melemah 27,19 poin atau 0,44 persen ke level 6.181 pada penutupan perdagangan Selasa, 9 Februari 2021. IHSG naik sebanyak 3,29 persen dalam setahun. Volume perdagangan sebanyak 17,5 miliar lembar saham.Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 237,52 poin atau 0,76 persen menjadi 31.385,76. Indeks S&P 500 menguat 28,76 poin atau 0,74 persen menjadi 3.915,5. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 131,35 poin atau 0,95 persen menjadi 13.987,64.Sementara itu, harga minyak melonjak sekitar dua persen pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), menjadi bertengger di level tertinggi dalam lebih dari setahun. Harga Brent melampaui USD60 per barel, didorong oleh pemotongan pasokan di antara produsen-produsen utama dan harapan stimulus ekonomi AS lebih lanjut.Sentimen negatif datang dari Bank Indonesia (BI) yang melaporkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi turun. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2021 sebesar 84,9 atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada Desember 2020 sebesar 96,5.Dalam Survei Konsumen (SK) yang dirilis Bank Indonesia menjelaskan melemahnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Januari 2021 terjadi karena penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Kondisi ini berdampak pada kembali menurunnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya penghasilan masyarakaMeskipun IHSG melemah, rupiah menguat terhadap mata uang dolar AS. Bloomberg melansir mata uang rupiah naik 7,5 poin atau 0,05 persen ke level Rp13.995 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 3,19 pon atau 0,02 persen ke level Rp14.001 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.000 per USD.(SAW)