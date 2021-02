Waspada! Rupiah Bisa Tergerus Gara-Gara Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu, berpotensi terkoreksi seiring pertumbuhan ekonomi yang belum stabil di Tiongkok.Pada pukul 09.54 WIB, rupiah masih menguat enam poin atau 0,05 persen ke posisi Rp13.989 per USD dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya Rp13.995 per USD."Rupiah mungkin berbalik melemah hari ini terhadap dolar AS mengikuti pelemahan nilai tukar regional terhadap dolar AS pagi ini," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra, dikutip dari Antara, Rabu, 10 Februari 2021.Data Indeks Harga Konsumen (IHK) China yang di bawah estimasi (0,3 persen vs estimasi nol persen) dan mengalami penurunan, bisa menjadi pemicu pelemahan tersebut.Menurut Ariston, IHK yang turun bisa mengindikasikan pemulihan ekonomi di Tiongkok belum stabil. Hal tersebut bisa menekan minat pasar terhadap risiko."Di sisi lain, sentimen stimulus fiskal AS masih bisa menahan pelemahan rupiah hari ini," ujar Ariston.Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini akan bergerak di kisaran Rp13.980 per USD hingga Rp14.030 per USD.Pada Selasa, 9 Februari 2021 kemarin, rupiah ditutup menguat Delapan poin atau 0,05 persen ke posisi Rp13.995 per USD dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp14.003 per USD.(AHL)