IHSG dan Rupiah Diramal Kompak Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan melanjutkan penguatan pada hari ini sebagai respons optimisme investor terhadap perkembangan vaksin covid-19 di Indonesia. Keyakinan investor kian kuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh berbagai golongan telah melakukan vaksin.Samuel Research Team mengungkapkan berita Presiden Joko Widodo menjadi tokoh pertama yang di vaksin covid-19 sempat menjadi katalis positif bagi IHSG. Optimisme investor turut mendorong pasar pada sesi I meski sempat melemah pada sesi II."Selain berita domestik, IHSG masih akan terdorong oleh kenaikan harga komoditas seperti nikel dan batu bara yang terdorong oleh kenaikan permintaan di Tiongkok. Kami memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan pada hari ini," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Kamis, 14 Januari 2021.Terkait nilai tukar, Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memperkirakan, mata uang Garuda menguat menjadi Rp14.100 per USD. Indeks dolar stabil di 90,2 tadi malam. Sedangkan imbal hasil Amerika Serikat (AS) 10 tahun turun lima bps menjadi 1,08 persen. Imbal hasil AS jatuh tempo panjang pada Rabu karena investor mencerna data inflasi terbaru."Kebijakan the Fed untuk terus membantu perekonomian AS dengan melanjutkan program pembelian obligasi kemungkinan akan menekan indeks dolar turun. Selain itu, rupiah kemungkinan didorong oleh surplus neraca perdagangan Desember sebesar USD2 miliar," jelas Ahmad Mikail.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena investor mengalihkan fokus mereka ke Washington. DPR AS resmi kembali memakzulkan Presiden Donald Trump karena menghasut pemberontakan disertai kekerasan.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 8,22 poin atau 0,03 persen menjadi 31.060,47. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 8,65 poin atau 0,23 persen menjadi 3.809,84. Indeks Komposit Nasdaq menguat sebanyak 56,52 poin atau 0,43 persen menjadi 13.128,95.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor utilitas dan real estat masing-masing naik 1,94 persen dan 1,39 persen, memimpin kenaikan. Sedangkan sektor material tergelincir 1,06 persen, kelompok dengan kinerja terburuk.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS sebagian besar diperdagangkan lebih tinggi dengan tujuh dari 10 saham teratas berdasarkan bobot dalam indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan optimistis.(ABD)