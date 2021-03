Kurs Rupiah Sore Ini, Masih Terkoreksi!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini pergerakannya makin tergerus . Kendati sempat menguat, mata uang Garuda tidak bisa mempertahankan penguatannya sejak pembukaan perdagangan.Mengutip Bloomberg, Rabu, 10 Maret 2021, rupiah ditutup melemah menjadi Rp14.405 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di level Rp14.390 per USD.Namun jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah bergerak stabil di zona merah.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.390-Rp14.417 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 2,53 persen.Sedangkan melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.407 per USD. Gerak rupiah terpantau melemah hingga 57,5 poin atau setara 0,40 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.421 per USD.Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam kajiannya menuturkan kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu, berpeluang menguat seiring turunnya imbal hasil (yield) surat utang atau obligasi Amerika Serikat."Penurunan indeks dolar dan yield US treasury kemungkinan akan membantu penguatan rupiah," kata Ahmad Mikail dikutip dari Antara.Menurut Ahmad, indeks dolar kemungkinan melemah ke level 91,5 hari ini, di tengah penurunan imbal hasil obligasi AS yang diperkirakan akan kembali stabil dan masih rendahnya optimisme sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di AS.(AHL)