Hore! IHSG Diperkirakan Lanjutkan Penguatan Hari Ini

Jakarta: Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Meski demikian, para investor harus tetap berhati-hati karena varian Omicron masih mengintai dan bisa menjadi risiko yang membuat indeks acuan saham di Indonesia berbalik arah ke zona negatif."Terjadi penambahan 179 kasus baru covid-19 kemarin dengan positive rate sebesar 0,1 persen (recovery rate: 96,5 persen, kasus aktif: 4,746). Dengan sentimen bursa global dan regional, hari ini IHSG kami perkirakan akan bergerak menguat," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Kamis, 23 Desember 2021.Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat (AS) menguat lagi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan dipimpin Nasdaq diikuti dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Avarage (DJIA). Nasdaq naik 1,18 persen, S&P 500 naik 1,02 persen, dan DJIA naik 0,74 persen.Saham Tesla (TSLA) memimpin kenaikan dengan naik 7,9 persen. Disusul saham Paychex Inc (Payx) dan Xlinx Inc (XLNX). Kemudian saham Apple Inc ( AAPL) yang baru saja meraih rating AAA dari Moody dengan naik 1,5 persen. Saham Caterpillar Inc (CAT) juga naik 1,93 persen.Saham pembuat vaksin covid-19 Moderna Inc (MRNA) jatuh 6,2 persen, disusul dengan Carmax Inc (KMX) turun 6,6 persen. Keyakinan pandemi covid-19 menjadi endemi muncul ketika Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat (AS) memberikan otorisasi darurat untuk pil pengobatan covid-19 kepada Pfizer.Obat yang direkomendasikan untuk orang yang berisiko tinggi terkena covid-19 dapat tersedia untuk pasien paling cepat akhir pekan ini. CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan kepada CNBC awal bulan ini perusahaan telah mengirimkan beberapa pil ke AS sehingga mereka dapat diresepkan segera setelah otorisasi FDA datang."Otorisasi hari ini memperkenalkan pengobatan pertama untuk covid-19 dalam bentuk pil yang diminum secara oral, langkah maju yang besar dalam memerangi pandemi global ini," pungkas Direktur Pusat Evaluasi Obat FDA dan Penelitian Patrizia Cavazzoni.