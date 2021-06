Lonjakan Kasus Covid-19 Belum Reda, Rupiah Semakin Digilas Dolar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan awal pekan ini kembali mengalami tekanan imbas belum meredanya lonjakan kasus covid-19 , utamanya di DKI Jakarta. Pelaku pasar mencermati perkembangan varian baru covid-19 yang terus meningkat di DKI Jakarta yang berkontribusi lebih dari 20 persen dari kasus nasional."Situasi yang memburuk di Jakarta akan mencoreng muka Indonesia secara keseluruhan sehingga pemerintah harus mengkaji ulang kembali, apakah akan fokus terhadap pertumbuhan ekonomi atau menjaga kesehatan/keselamatan masyarakat. Ini merupakan buah simalakama yang harus diputuskan dengan cepat oleh pemangku jabatan," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 21 Juni 2021.Menurut Ibrahim, hal yang mengkhawatirkan adalah rantai penyebaran virus korona di empat daerah itu belum terputus. Rantai penularan bisa dilihat dari data tingkat reproduksi efektif (Rt). Jika angka Rt lebih dari satu, artinya seorang pasien positif korona masih bisa menulari satu orang lainnya. Rantai penularan semakin panjang.Per 20 Juni 2021, jumlah pasien positif korona tercatat sebanyak 1.989.909 orang, bertambah 13.737 orang (0,7 persen) dibandingkan sehari sebelumnya. Tambahan pasien positif dalam sehari itu adalah yang tertinggi sejak 30 Januari 2021. Sementara laju pertumbuhan 0,7 persen menjadi yang tercepat sejak 23 Februari 2021.Perkembangan tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergerak cepat dalam mengambil keputusan dan menegaskan seluruh aktivitas warga Ibu Kota wajib berhenti pada pukul 21.00 WIB, tanpa kecuali. Tidak hanya itu, Anies juga melarang warga berkumpul lebih dari lima orang."Kalau keputusan tersebut sudah dilaksanakan tetapi penyebaran varian baru covid-19 terus menyebar, maka jalan terakhir adalah melakukan lockdown secara total, walaupun keputusan tersebut kurang populer," imbuh Ibrahim.Dia bilang, langkah lockdown atau pembatasan semacam ini bertujuan mulia, menyelamatkan nyawa dan membantu meringankan beban sistem pelayanan kesehatan. Namun tidak bisa dipungkiri, harga yang harus dibayar bakal sangat mahal."Saat aktivitas dan mobilitas masyarakat dibatasi, maka 'roda' ekonomi bakal sulit berputar kencang. Apalagi kalau sampai lockdown, bisa berhenti sama sekali. Oleh karena itu, perekonomian masih diliputi oleh risiko yang sangat tinggi. Lonjakan kasus korona yang mungkin direspons dengan pembatasan kegiatan masyarakat akan membuat ekonomi 'mati suri'," tutur Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD kembali melemah ke level Rp14.427 per USD. Mata uang Garuda tersebut merosot sebanyak 52 poin atau setara 0,37 persen dari posisi Rp14.375 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.425 per USD. Rupiah melemah 25 poin atau setara 0,17 persen dari Rp14.400 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.453 per USD atau melemah 50 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.403 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.410 per USD sampai Rp14.460 per USD," tutup Ibrahim.(AHL)