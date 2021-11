Hati-Hati! IHSG Diperkirakan Terkoreksi Gara-Gara Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jakarta: Samuel Research Team memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal terkoreksi pada hari ini seiring dengan sentimen pergerakan bursa saham global dan regional. Para investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi, meski tidak ditampik kondisi tersebut menjadi peluang mencari saham yang terdiskon."Pagi ini Kospi dibuka menguat 0,39 persen, sedangkan Nikkei dibuka melemah 0,6 persen. Kami memperkirakan IHSG akan terkoreksi hari ini, seiring dengan sentimen pergerakan bursa global dan regional," sebut Samuel Research Team, dalam riset hariannya, Senin, 22 November 2021.Pada penutupan pekan lalu, pasar AS bergerak cenderung melemah. Indeks Dow Jones turun 0,75 persen, S&P 500 melemah 0,14 persen, dan Nasdaq menguat 0,4 persen, seiring dengan kembali merebaknya kekhawatiran di pasar global terkait gelombang covid-19 selanjutnya.Sebelumnya, Pemerintah Austria mengumumkan negara tersebut akan kembali melakukan penguncian nasional setelah terjadi lonjakan kasus covid-19 baru. Isu lain yang kemungkinan menjadi perhatian pelaku pasar pekan ini antara lain adalah rilis hasil pertemuan FOMC pada Rabu, penunjukan pimpinan the Fed yang baru, serta rilis beberapa data ekonomi.Pasar komoditas terpantau bergerak mayoritas melemah pada Jumat lalu. Minyak WTI melemah 3,5 persen ke level USD75,67 per bbl, Brent melemah 3,41 persen ke level USD78,5 per bbl. Harga batu bara datar di level USD152,5 per ton, sementara nikel menguat 3,32 persen ke level USD19,997 per ton, dan CPO melemah 0,17 persen.Di sisi lain, selama periode sepekan lalu, 15-19 November 2021, data perdagangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menunjukan indikator positif. IHSG pada perdagangan Jumat, 19 November, ditutup pada zona hijau serta mencatatkan rekor baru dengan berhasil menyentuh level psikologis 6.700 atau tepatnya 6.720,263.Secara keseluruhan selama sepekan lalu, IHSG meningkat sebesar 1,04 persen dari posisi 6.651,054 pada pekan sebelumnya. Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) bursa selama sepekan mencatatkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 12,67 persen menjadi Rp13,257 triliun dari Rp11,766 triliun pada pekan lalu.Kemudian, rata-rata frekuensi harian bursa mengalami kenaikan sebesar 9,96 persen menjadi 1.367.702 kali transaksi dari 1.243.797 kali transaksi pada pekan sebelumnya. Peningkatan sebesar 0,97 persen terjadi pada nilai kapitalisasi pasar menjadi Rp8.245,536 triliun dari Rp8.166,564 triliun sepekan yang lalu.