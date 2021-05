IHSG Berpotensi Rebound Meski Dibayangi Kasus Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) berpotensi untuk rebound pada perdagangan hari ini meskipun pergerakannya masih dibayang-bayangi oleh kekhawatiran lonjakan kasus covid-19. "IHSG diprediksi menguat. Pergerakan masih dibayangi kekhawatiran akan semakin tingginya kasus covid-19 di beberapa negara di Asia dan di Indonesia pascalibur panjang Idulfitri," kata Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper dalam riset harian, Rabu, 19 Mei 2021.Ia menjelaskan, secara teknikal candlestick membentuk doji dan stochastic menyentuh area oversold mengindikasikan adanya potensi rebound jangka pendek.IHSG diprediksi akan bergerak dan diperdagangkan di level support 5.750-5.792 dan resistance 5.865-5.896.Namun, bila menilik bursa global, bursa Amerika Serikat (AS) ditutup melemah. Bursa negeri Paman Sam tersebut ditutup melemah kembali setelah data ekonomi jumlah pembangunan rumah menurun sebanyak 9,5 persen secara bulanan menjadi 1,569 juta dari sebelumnya 1,7 juta di bilustraulan lalu.Investor juga masih menanti pernyataan The Fed terhadap kondisi ekonomi AS saat ini yang akan diumumkan Kamis."Termasuk peningkatan inflasi ke level di atas empat persen yang melebihi target dari The Fed yaitu dua persen dengan antisipasi penghentian stimulus atau bahkan peningkatan suku bunga AS," ucapnya.Sementara untuk bursa Asia dibuka melemah lantaran investor menanti komentar dari The Fed sebelum melakukan kegiatan investasi.(DEV)