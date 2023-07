Rupiah Ditutup Kuat Rp14.994/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp14.994 per USD di perdagangan hari ini atau menguat, 35,5 poin atau 0,24 persen dari perdagangan sebelumnya.Mengacu data Bloomberg, Selasa, 4 Juli 2023 selama perdagangan hari ini rupiah berada di kisaran Rp14.986 hingga Rp15.047 per USD.Sementara jika mengacu Yahoo Finance, mata uang Garuda itu ditutup lebih kuat yaitu di level Rp14.990 per USD, naik 30 poin ata 0,19 persen.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, kemungkinan pelemahan dolar AS terhadap beberapa mata uang dunia lantaran Amerika Serikat tengah merayakan hari kemerdekaan.Selain itu pelemahan dolar AS dipicu oleh data ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi langkah selanjutnya oleh Federal Reserve.Greenback melemah pada hari Senin, setelah rilis data manufaktur yang mengecewakan, dengan IMP manufaktur Institute for Supply Management turun menjadi 46,0 dari 46,9 pada bulan Mei, pembacaan terendah sejak Mei 2020."Pasar sebagian besar tetap mewaspadai pertemuan The Fed minggu ini, dimulai dengan risalah pertemuan Juni bank sentral, yang akan dirilis pada Rabu," jelasnya.