Rupiah Lemas, Ini Lho Gara-garanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang pada Jumat sore ditutup melemah seiring pelaku pasar yang mewaspadai data ketenagakerjaan Amerika Serikat.Rupiah ditutup melemah 16 poin atau 0,1 persen ke posisi Rp15.633 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.617 per USD."Pasar terlihat mewaspadai rilis data non-farm payroll AS pascarilis data tenaga kerja AS yang cenderung optimis semalam," kata analis Monex Investindo Futures Faisyal, dilansir Antara, Jumat, 6 Januari 2023.Pelaku pasar tampak mewaspadai data ketenagakerjaan nonpertanian atau non-farm payroll (NFP) AS yang diperkirakan akan sedikit menurun pada Desember, yang mengindikasikan mulai melambatnya pasar tenaga kerja setelah serangkaian kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS The Federal Reserve pada 2022.Namun, ada kecemasan di kalangan investor bahwa sinyal ketahanan di pasar tenaga kerja akan memberi ruang yang cukup untuk The Fed untuk bergerak lebih hawkish (rezim suku bunga tinggi).Sinyal tersebut tercermin dalam rilis data tenaga kerja AS yang dirilis semalam. Data tenaga kerja untuk sektor swasta yang dirilis oleh ADP menunjukkan para pengusaha menambah 235 ribu tenaga kerja baru pada periode Desember 2022, lebih tinggi dari estimasi untuk penambahan 152 ribu tenaga kerja dan juga dari periode sebelumnya yang direvisi lebih tinggi untuk tumbuh 182 ribu tenaga kerja.Selain itu, untuk jumlah klaim tunjangan pengangguran juga menunjukkan penurunan menjadi 204 ribu klaim, lebih rendah dari estimasi untuk 225 ribu klaim dan periode sebelumnya 223 ribu klaim.Baru-baru ini, The Fed juga telah memberi sinyal bank sentral kemungkinan akan memperlambat laju kenaikan suku bunga pada 2023, setelah serangkaian kenaikan besar pada 2022.Namun, pembuat kebijakan The Fed mengindikasikan mereka kemungkinan akan mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, dengan membatasi pergerakan inflasi yang menjadi fokus mereka.Hal itu telah menimbulkan banyak ketidakpastian tentang tepatnya suku bunga AS akan mencapai puncaknya, mengingat inflasi masih jauh di atas target The Fed di level dua persen.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) Bank Indonesia pada Jumat melemah ke posisi Rp15.635 per USD dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.610 per USD.