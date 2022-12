Rupiah Merosot 10 Poin ke Rp15.607/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi kembali melemah 10 poin atau 0,06 persen ke posisi Rp15.607 per USD. Pergerakan rupiah pagi ini berbalik arah dari penutupan perdagangan Senin, 19 Desember 2022 yang terpantau menguat ke posisi Rp15.596,5 per USD.Melansir data Bloomberg, Selasa, 20 Desember 2022 pukul 9.55 WIB posisi mata uang Garuda itu berada di Rp15.603,5 per USD, melemah 7 poin atau 0,04 persen dari penutupan erdagangan sebelumnya Rp15.596,5 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp15.585,5-Rp15.613,5 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 9,4 persen.Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, mata uang Garuda pada pagi ini berada di level Rp15.599 per USD, melemah 5 poin atau 0,03 persen dari posisi penutupan kemarin Rp15.594 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, sentimen mengenai resesi masih menajadi hambatan bagi gerak rupiah. Resesi global menjadi kekhawatiran bagi semua negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perekonomian yang tumbuh lebih cepat, didukung oleh pembukaan kembali aktivitas pasca pandemi yang stabil," katanya.Selain itu, kekhawatiran lainnya terkait kasus covid-19 di Tiongkok. Ketidakpastian atas pembukaan kembali ekonomi di Tiongkok juga membebani kondisi global.Menurutnya, untuk hari ini mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat terbatas direntang Rp15.580-Rp15.640 per USD.