Laju Kurs Rupiah Makin Kencang di Sore Ini

Jakarta: Kurs rupiah pada penutupan perdagangan sore ini terus melaju. Gerak rupiah setara dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sore ini.Mengutip Bloomberg, Senin, 8 Februari 2021, rupiah menguat hingga 27,5 poin atau setara 0,20 persen menjadi Rp14.002 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.030 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau menguat sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.017 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp13.995-Rp14.017 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar -0,33 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.002 per USD. Kurs rupiah terpantau menguat hingga 57,8 poin atau setara 0,41 persen.Selain itu berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di posisi Rp14 ribu per USD.Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra sebelumnya mengatakan rupiah berpeluang menguat terhadap dolar AS karena data tenaga kerja AS, non-farm payrolls, Januari dirilis di bawah ekspektasi pasar telah mendorong pelemahan dolar AS.Menurut Ariston, data tenaga kerja yang pesimistis tersebut menurunkan ekspektasi pemulihan ekonomi yang lebih cepat di AS.Selain itu, lanjutnya, hasil data itu meningkatkan peluang rilisnya paket stimulus fiskal AS sebesar USD1,9 triliun yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi AS."Ekspektasi ini bisa meningkatkan minat pasar terhadap aset berisiko hari ini," ujarnya, dikutip dari Antara, Senin, 8 Februari 2021.(AHL)