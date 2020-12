Kebijakan Pelarangan WNA Masuk RI Justru Bikin Rupiah Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kebijakan pelarangan Warga Negara Asing ( WNA ) masuk ke Indonesia awalnya dinilai bakal direspons negatif para pelaku pasar. Namun, kebijakan itu justru membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan pada perdagangan hari ini.Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kebijakan tersebut diambil pemerintah lantaran jumlah kasus covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kondisi ini juga ini membuktikan bahwa penyebaran pandemi covid-19 pada tahun depan belum bisa teratasi walaupun vaksin sudah ditemukan."Karena covid-19 masih terus meningkat, maka ada wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah kebijakan emergency brake atau rem darurat usai libur Tahun Baru 2021," ujar Ibrahim dalam keterangannya yang diterima Medcom.id, Selasa, 29 Desember 2020.Wacana rem darurat ini membuat pelaku pasar khawatir, sebab akan diterapkan pembatasan jam operasional dan ruang gerak bagi masyarakat. Hal inilah yang dikhawatirkan para pelaku pasar keuangan."Ini akan lebih suram lagi bagi kondisi perekonomian, karena aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan, PHK di mana-mana, dan pada akhirnya pengangguran kembali meningkat," jelas dia.Apabila kondisi ini terjadi dan wacana tersebut diberlakukan, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang berada di kisaran lima persen sampai 5,5 persen, akan sulit tercapai. Bahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tiga persen di tahun depan pun sulit terealisasi.Di sisi lain, lanjutnya, vaksinasi juga belum tentu mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi kembali normal. Ibrahim menyebutkan, butuh waktu antara dua hingga tiga tahun ekonomi akan kembali membaik."Agar ekonomi terus membaik dan target pertumbuhan ekonomi 2021 sesuai dengan keinginan pemerintah, maka Pemerintah DKI Jakarta harus berhati-hati dalam mengambil keputusan yang kurang populer ini, karena akan berpengaruh terhadap pergerakan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke depannya," ucap Ibrahim.Adapun pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami penguatan. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp14.130 per USD.Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 25 poin atau setara 0,18 persen. Rentang gerak harian rupiah berada di level Rp14.130 per USD sampai Rp14.152 per USD.Menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di jalur hijau pada posisi Rp14.167 per USD. Rupiah menguat signifikan hingga 111 poin atau setara 0,78 persen dari Rp14.279 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.169 per USD atau menguat 15 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.184 per USD."Untuk perdagangan besok pagi, mata uang rupiah kemungkinan dibuka menguat di level Rp14.100 per USD hingga Rp14.150 per USD," tutup Ibrahim.(DEV)