IHSG Dibuka Cerah Pagi Ini

Memulai musim laporan keuangan

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terpantau dibuka di area hijau, sejalan dengan tren penguatan bursa saham global. Meski menghijau, namun para investor harus berhati-hati karena aksi ambil untung bisa terjadi dan memicu indeks berbalik arah ke zona negatif.IHSG Kamis, 14 April 2022, perdagangan pagi dibuka menguat ke level 7.265 dengan level tertinggi di 7.281 dan terendah di 7.264. Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 200 juta lembar saham senilai Rp178 miliar. Sebanyak 130 saham menguat, sebanyak 48 saham tertekan, dan sebanyak 220 saham tidak diperdagangkan.Sementara itu, Wall Street bergerak naik tajam pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu didukung oleh pemulihan saham-saham pertumbuhan yang sensitif terhadap suku bunga karena investor mencerna data inflasi yang panas dan beragam hasil laporan keuangan kuartalan.Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 344,23 poin atau 1,01 persen, menjadi 34.564,59. Indeks S&P 500 terdongkrak 49,14 poin atau 1,12 persen, menjadi 4.446,59. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 272,02 poin atau 2,03 persen, menjadi 13.643,59.Di antara 11 sektor utama S&P 500, sektor konsumen non-primer menikmati persentase kenaikan terbesar, melonjak 2,5 persen. Penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS membantu Nasdaq yang padat teknologi memimpin ketiga indeks saham utama AS lebih tinggi, dengan semikonduktor mengungguli pasar yang lebih luas."Imbal hasil obligasi mungkin lebih cepat dan turun lebih rendah hari ini. Ini membantu hampir semua ekuitas, tetapi terutama area yang berkembang seperti teknologi," kata Direktur Pelaksana Wealthspire Advisors David Carter, di New York.JPMorgan Chase & Co memulai musim laporan keuangan kuartal pertama dengan awal yang tidak menguntungkan, melaporkan penurunan laba kuartalan sebesar 42 persen. Hasil suram dari pemberi pinjaman terbesar AS itu mengirim sahamnya jatuh 3,2 persen.Sisi baiknya, hasil Delta Air Lines mengalahkan ekspektasi dan memperkirakan kuartal saat ini kembali ke laba karena permintaan tinggi secara historis. Lonjakan sahamnya 6,2 persen menular, indeks maskapai S&P 1500 yang lebih luas melonjak 6,8 persen."Sangat bagus permintaan sangat kuat. Namun, mendorong inflasi lebih tinggi, yang akan memaksa The Fed untuk terus menaikkan suku bunga, menghasilkan pasar saham yang lebih lemah. Bisnis itu bagus. Hampir terlalu bagus," tambah Carter.Permintaan yang kuat juga mendorong indeks harga produsen Departemen Tenaga Kerja ke tingkat pertumbuhan tahunan 11,2 persen, angka tahunan terpanas sejak Departemen Tenaga Kerja mulai melacak data tahunan pada 2010. Indeks harga produsen inti dan indikator utama lainnya telah meningkat melampaui target inflasi rata-rata tahunan 2,0 Federal Reserve.