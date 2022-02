Kian Mahal! Emas Antam Dibanderol Rp974 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Kamis terpantau di posisi Rp974 ribu per gram atau melonjak Rp5.000 ketimbang hari sebelumnya di level Rp969 ribu per gram. Ketegangan yang kian meningkat di Ukraina memicu investor melirik logam mulia yang tingkat risikonya lebih kecil dibandingkan dengan saham.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 24 Februari 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,9 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,8 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,6 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,3 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp229 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp459 juta. Sementara itu, pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp918 juta.Sementara itu, harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange terpantau naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), karena ketegangan geopolitik di Ukraina terus meningkat. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman April naik USD3 atau 0,16 persen menjadi USD1.910,4 per ons.Harga emas naik ke level tertinggi sejak 7 Januari 2021, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Ukraina. Ketiga indeks pasar saham utama Amerika Serikat (AS) yang turun juga mendukung pergerakan emas.Sedangkan perak untuk pengiriman Maret naik sebanyak 24,2 sen atau satu persen menjadi ditutup pada USD24,553 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD5,7 atau 0,52 persen menjadi USD1,091,7 per ons.Sementara itu, indeks harga saham di Wall Street pada pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) ditutup terkoreksi. Tekanan terjadi lantaran dipengaruhi pengumuman Ukraina dalam keadaan darurat dan negara-negara barat meluncurkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia atas langkahnya ke Ukraina timur.