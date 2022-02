Risiko Perang Dunia Memudar, IHSG Naik 1,03%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) alami rebound pada hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.822 sampai dengan 6.904. IHSG rebound setelah Amerika Serikat (AS) menyatakan tak mengambil aksi militer untuk mengatasi invasi Rusia ke Ukraina. IHSG naik 1,03 persen atau 70,35 poin dengan berada pada level 6.888.17 poin penutupan perdagangan Jumat, 25 Januari 2022. Aksi net buy asing sebesar Rp1 triliun. Dalam setahun IHSG naik 9,07 persen.Sementara itu hampir semua sektor menguat. Sektor yang paling naik adalah transportasi, keuangan serta kesehatan. Satu-satunya sektor yang melemah adalah konsumer non siklikal.Wall Street naik tajam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), dipimpin oleh kenaikan tiga persen di Nasdaq, dalam pembalikan pasar yang dramatis. Hal itu karena Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meluncurkan sanksi baru yang keras terhadap Rusia setelah Moskow memulai invasi habis-habisan ke Ukraina.Mengutip Antara, Jumat, 25 Februari 2022, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 92,07 poin atau 0,28 persen menjadi 33.223,83. Indeks S&P 500 bertambah 63,2 poin atau 1,50 persen menjadi 4.288. Indeks Komposit Nasdaq menambahkan 436,10 poin atau 3,34 persen menjadi 13.473,59.Setelah berkonsultasi dengan rekan-rekan dari negara-negara Kelompok Tujuh (G7), Biden mengumumkan langkah-langkah untuk menghambat kemampuan Rusia untuk melakukan bisnis dalam mata uang utama dunia, bersama dengan sanksi terhadap bank dan perusahaan milik negara.Gedung Putih telah memperingatkan warga Amerika bahwa konflik dapat menyebabkan harga bahan bakar yang lebih tinggi di Amerika Serikat, tetapi para pejabat AS telah bekerja dengan rekan-rekan di negara-negara lain pada pelepasan gabungan minyak tambahan dari cadangan minyak mentah strategis globalSementara itu, Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp.14,364 per USD atau naik 27 poin atau 0,19 persen. Yahoo finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp 14,362 per USD atau naik 5,5 poin atau 0,03 persen. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah berada pada level Rp14.369 per USD.