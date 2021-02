Pagi Ini, Kurs Rupiah Masih Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini masih tertekan pergerakannya. Rupiah masih mengikuti pelemahan sejak kemarin.Mengutip Bloomberg, Kamis, 25 Februari 2021, rupiah melemah 7,5 poin atau setara 0,05 persen menjadi Rp14.092 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.085 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan sempat menguat dan berada pada posisi Rp14.082 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.082-Rp14.092 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,30 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.085 per USD pada pagi ini.Kurs rupiah pada perdagangan hari ini sebelumnya diprediksi menguat, kendati geraknya masih akan berfluktuasi."Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi, namun ditutup menguat di rentang Rp14.050 per USD hingga Rp14.100 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 25 Februari 2021.Kurs rupiah pada perdagangan kemarin ditutup menguat setelah Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menegaskan kembali komitmen bank sentral untuk suku bunga rendah dan pembelian obligasi untuk mendukung pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS)."Powell juga menepis kekhawatiran bahwa kebijakan moneter yang longgar dapat menyebabkan inflasi dan gelembung keuangan yang telah mendominasi 2021 sejauh skeptisisme tumbuh atas reli saham global," ungkap dia.(AHL)