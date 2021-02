PPKM Mikro Jadi Sentimen Positif Penguatan Rupiah

"Salah satu yang akan terangkat adalah meningkatkan penjualan ritel yang sempat tertekan pada masa pemberlakuan PPKM sebelumnya. Pasalnya dengan kebijakan PPKM mikro, jam buka toko diperpanjang dari yang sebelumnya hanya boleh sampai pukul 20.00 WIB menjadi 21.00 WIB," ucap Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Rabu, 10 Februari 2021.



Di samping itu, bertambahnya kapasitas dine in di restoran serta penambahan kapasitas work from office (WFO) juga berkontribusi pada peningkatan omzet harian. Apalagi kasus baru covid-19 di Indonesia mengalami perlambatan.

Dalam 14 hari terakhir, rata-rata penambahan pasien baru adalah 11.602 orang per hari. Turun ketimbang rata-rata 14 hari sebelumnya yakni 11.828 orang per hari. Rasio temuan kasus positif (positive rate) di Indonesia pun menurun.



Namun, Ibrahim mengingatkan bahwa positivity rate covid-19 di Indonesia masih di atas 20 persen, masih jauh di atas ambang batas maksimal positivity rate yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar lima persen.



Pemerintahan Joe Biden telah mendedikasikan beberapa pekan pertamanya untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk bantuan pandemi dan mengabaikan peringatan bahwa ekonomi dapat menjadi terlalu panas sebagai hasilnya.



"Presiden mendukung proposal Demokrat DPR untuk penghapusan lebih cepat dari pemeriksaan stimulus senilai USD1.400 yang direncanakan, dan DPR bertujuan untuk memberikan suara pada tagihan penuh di 22 Februari," jelas Ibrahim.



Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD menguat tipis dibandingkan penutupan hari sebelumnya, yakni berada di posisi Rp13.982 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat 12 poin atau setara 0,09 persen.



Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona hijau pada posisi Rp13.989 per USD. Rupiah menguat tujuh poin atau setara 0,06 persen dari Rp13.997 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan menguat tetapi di rentang tipis yakni di kisaran Rp13.950 per USD sampai Rp13.990 per USD," tutup Ibrahim.

Dari faktor eksternal, Ibrahim memandang dolar diperdagangkan mendekati posisi terendah di dua pekan terakhir lantaran permintaan untuk aset yang lebih aman mengalami penyurutan. Pedagang melihat ke depan untuk pemulihan yang diharapkan dari pandemi covid-19 tahun ini didorong oleh stimulus fiskal dan moneter besar-besaran.Sedangkan berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp13.989 per USD atau menguat 11 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14 ribu per USD.(Des)