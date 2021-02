Simak! Ini 4 Pilar Utama Roadmap Pengembangan Perbankan 2020-2025

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2021-2025 yang merupakan kebijakan lanjutan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025. Roadmap ini menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur perbankan mengenai pengaturan, pengawasan, serta perizinan."Kami mengharapkan bahwa akan terwujud perbankan nasional yang resilience, tentunya yang juga berdaya saing tinggi dan kontributif untuk bisa mendukung berbagai program-program pemerintah. Roadmap ini berisikan arah kebijakan jangka pendek dan arah kebijakan struktural perbankan kita," ucap Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam Launching dan Konferensi Pers RP2I 2021-2025 secara virtual, Kamis, 18 Februari 2021.Dalam arah pengembangan struktural, roadmap ini punya empat pilar di dalamnya. Pertama, penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan nasional. Pilar ini terkait dengan peningkatan permodalan, mengakselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank, memperkuat penerapan tata kelola dan efisiensi, serta mendorong inovasi produk dan layanan.Soal peningkatan permodalan, jelasnya, ini penting untuk mengembangkan ekosistem perbankan. Permodalan yang kuat juga berpengaruh terhadap produk dan layanan yang diberikan kepada nasabah, sebagai dukungan terhadap teknologi informasi (IT)."Mendorong inovasi dan layanan produk ini juga suatu keharusan yang harus kita dorong bagi perbankan untuk bisa mengatasi berbagai tantangan. Tanpa inovasi-inovasi produk yang baru, tentunya terkait juga dengan produk-produk digital, perbankan kita juga bisa terus menghadapi berbagai keinginan-keinginan dari para stakeholder kita," urai dia.Pilar kedua terkait dengan akselerasi transformasi digital yang di dalamnya memuat tentang penguatan tata kelola dan manajemen risiko IT, mendorong penggunaan IT Game-Changers (Open API, Cloud, Blockchain, AI, Super App, omnichannel), mendorong kerja sama terkait teknologi, serta mendorong implementasi advanced digital bank."Akselerasi transformasi digital perbankan tentunya menjadi sangat penting karena perubahan ekosistem yang terjadi sedemikian masif sehingga perbankan kita perlu didukung untuk mengakselerasi transformasi digital. Ini bukan lagi menjadi keharusan lagi, tapi ini sudah suatu keniscayaan kalau perbankan kita tidak mau ditinggalkan oleh para nasabah," ungkap Heru.Pilar ketiga terkait dengan penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional. Di dalamnya mencakup mengoptimalkan peran dan pembiayaan ekonomi, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui multiactivities business, mendorong perbankan syariah menjadi katalis bagi ekonomi syariah, meningkatkan akses dan edukasi keuangan, serta mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan."Ini juga menjadi sangat penting agar perbankan kita di samping kuat, berdaya saing, resilience, tentunya juga harapan kita bahwa semua perbankan kita bisa mendukung perekonomian nasional sehingga di dalam pilar ketiga kita menekankan bahwa peran perbankan kita diharapkan untuk bisa mendukung perekonomian nasional," tegas dia.Pilar kelima adalah penguatan, pengaturan, perizinan, dan pengawasan yang di dalamnya memperkuat pengaturan dengan menggunakan pendekatan principle based, memperkuat perizinan melalui pemanfaatan teknologi, meningkatkan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi yang optimal (Suptech), serta memperkuat pengawasan konsolidasi (kelompok usaha bank).Ia menjelaskan bahwa di dalam internal OJK, tentunya ingin melakukan pengawasan yang lebih forward looking dengan menggunakan teknologi sehingga analytical database menjadi lebih kuat. Namun demikian penggunaan teknologi tersebut tidak menghilangkan pengawasan on site, melainkan mempermudah OJK dalam melakukan pengawasan on site."Tentunya pengawasan-pengawasan off site yang berbasis teknologi akan mempercepat kita di dalam melakukan on site supervision. Karena pengawasannya akan cepat dengan Suptech, sehingga kita akan cepat mendeteksi berbagai kelemahan, fraud, yang sudah kita bisa deteksi di dalam pengawasan off site. Sehingga nantinya di dalam kita melakukan pengawasan on site tinggal membuktikan berbagai analytical maupun evaluasi yang sudah didapat di dalam pengawasan-pengawasan off site," tutup Heru.(SAW)