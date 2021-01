Perbaikan Konsumsi Masyarakat Topang Penguatan Rupiah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai perbaikan tingkat konsumsi masyarakat di awal 2021 membuat nilai tukar rupiah menguat pada perdagangan hari ini. Walaupun secara bersamaan pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.Menurutnya, perbaikan tingkat konsumsi masyarakat didukung oleh kehadiran pemerintah yang terus menggelontorkan stimulus. Selain itu, karena Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan yang menurunkan suku bunga kredit."Lalu di Desember 2020 lalu perbankan sudah membuka keran kreditnya sehingga masyarakat dan pengusaha bisa kembali mendapatkan kredit dari perbankan dan ini bisa menjadi tanda-tanda perekonomian akan kembali menggeliat," ucap Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 19 Januari 2021.Tanda-tanda perbaikan perekonomian tercermin dari hasil survei perbankan yang dirilis BI. Dalam hasil survei tersebut menyatakan bahwa penyaluran kredit baru akan meningkat pada kuartal I-2021, ini terindikasi dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 49,4 persen.Angka itu meningkat dari 25,4 persen pada kuartal IV-2020. Penyaluran kredit baru itu diperkirakan didorong oleh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi.Sementara itu, pertumbuhan kredit baru pada kuartal IV-2020 diprakirakan masih terbatas, dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit investasi. Standar penyaluran kredit pada kuartal I-2021 diprakirakan tidak seketat periode sebelumnya."Hal itu terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) sebesar 0,4 persen, lebih rendah dibandingkan dengan 3,2 persen pada kuartal sebelumnya," papar Ibrahim.Hasil survei mengindikasikan responden tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2021. Responden memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 7,3 persen (yoy). Optimisme tersebut antara lain didorong oleh kondisi moneter dan ekonomi, serta relatif terjaganya risiko penyaluran kredit.Dari faktor eksternal, pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh komentar calon Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat Janet Yellen terkait kebijakan stimulus. Yellen akan bersaksi di depan Komite Keuangan Senat dan kemungkinan akan menyentuh topik mulai dari kebijakan valuta asing hingga pajak."Komitmen terhadap nilai tukar yang ditentukan pasar menunjukkan bahwa negara tidak mencari dolar yang lebih lemah untuk keunggulan kompetitif. Dia juga diharapkan memberi tahu Komite bahwa pemerintah harus 'bertindak besar' dengan paket bantuan covid-19 berikutnya," urai Ibrahim.Presiden terpilih AS Joe Biden juga telah menguraikan proposal terkait paket stimulus senilai USD1,9 triliun untuk memulai ekonomi yang dilanda pagebluk selama pekan sebelumnya.Sementara itu, Komisi Eropa memperingatkan bahwa pandemi covid-19 memperburuk ketidakseimbangan ekonomi blok. Kondisi ini membuat Menteri Keuangan Eropa berjanji untuk memberikan dukungan fiskal berkelanjutan untuk ekonomi mereka.Dari sisi Bank Sentral Eropa dan Bank Jepang akan menurunkan keputusan kebijakan mereka pada Kamis. Sementara itu, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva bakal memberi pinjaman global untuk membantu negara-negara yang berhutang besar."Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus juga mendesak penyebaran dosis vaksin covid-19 yang lebih merata di seluruh negara," tutur dia.Adapun pada penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah menguat tipis. Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah ditutup menguat ke posisi Rp14.065 per USD dibandingkan penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.090 per USD.Mata uang Garuda tersebut menguat lima poin atau setara 0,04 persen. Sementara itu, rentang gerak harian rupiah berada di level Rp14.065 per USD sampai Rp14.094 per USD.Menukil data Yahoo Finance, rupiah justru berada di zona merah pada level Rp14.077 per USD. Rupiah melemah dua poin atau setara 0,02 persen dari Rp14.075 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.086 per USD atau melemah sebanyak enam poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.080 per USD."Untuk perdagangan besok pagi mata uang rupiah kemungkinan dibuka menguat di level Rp14.035 per USD hingga Rp14.100 per USD," pungkas Ibrahim.(DEV)