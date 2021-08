Prediksi Kurs Rupiah Hari Ini, Siap Menguat Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan hari ini diprediksi masih akan menguat . Namun demikian, saat pembukaan perdagangan akan terpantau berfluktuatif."Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp14.350 per USD sampai Rp14.400 per USD," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam siaran persnya, Selasa, 31 Agustus 2021.Ibrahin sebelumnya mengatakan, penguatan rupiah terjadi lantaran dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap mata uang lainnya. "Hal itu setelah pasar menganggap pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell menjadi dovish, meskipun ia mengindikasikan pengurangan dukungan ekonomi besar-besaran bank sentral AS harus dimulai pada akhir tahun," jelasnya.Ibrahim mengungkapkan, Powell tidak mengatakan kapan Fed akan mulai mengurangi dukungannya untuk ekonomi dan mengulangi sikap bahwa lonjakan inflasi saat ini bersifat sementara. Powell memang menyarankan bahwa bank sentral dapat mulai mengurangi tingkat dukungan besar-besaran untuk ekonomi pada akhir tahun."Ini sedikit lebih lambat dari yang diperkirakan banyak orang, tetapi tidak menyarankan terburu-buru untuk menaikkan suku bunga," tuturnya.Powell juga mengatakan bahwa pasar tenaga kerja telah membaik. Jika ekonomi AS terus pulih bukan tidak mungkin otoritas akan mulai mengurangi laju pembelian aset tahun ini.Tetapi Powell juga menjelaskan bahwa dia tidak ingin The Fed mengejar tingkat inflasi yang dianggap 'sementara'. Karena dengan melakukan hal tersebut, dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan lapangan kerja.Selain itu, angka Indeks Pengelola Pembeli di Tiongkok dan AS sepanjang minggu ini, serta data inflasi Eropa, akan memperbarui gambaran ekonomi global karena menghadapi tantangan dari kasus virus yang terus meningkat. Namun, data tenaga kerja AS akan menjadi fokus utama minggu ini.Menurutnya, bersama dengan tren covid-19, penggajian non-pertanian AS akan membuat atau menghancurkan kasus untuk mengumumkan pengurangan pada pertemuan (Fed) September."Kami menganggap 800 ribu pekerjaan lain sudah cukup untuk mengumumkan pengurangan. Kami memperkirakan dolar akan mendapatkan kembali beberapa penurunan minggu ini sementara pelaku pasar masih khawatir covid-19 akan memperlambat ekonomi dunia," papar Ibrahim.Di internal, pemerintah berencana mulai memproduksi vaksin pada 2022 dengan membangun industri vaksin di dalam negeri. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban anggaran yang cukup besar untuk impor vaksin."Roadmap tahun depan, Pak Presiden sudah minta berapa (vaksin) yang bisa diproduksi dalam negeri, baik itu Merah Putih ataupun kerja sama lainnya, sehingga devisa untuk vaksinasi ini bisa digunakan produksi dalam negeri. Maka dari itu pemerintah ingin ketergantungan impor vaksin ini dikurangi dan mendorong kemampuan produksi vaksin dalam negeri," jelas Ibrahim.(AHL)