Kurs Rupiah Parkir di Rp14.280/USD

Jakarta: Kurs rupiah hingga penutupan perdagangan sore ini pergerakannya stabil. Kendati sempat menguat , mata uang Garuda tidak bisa mempertahankan penguatannya sejak pembukaan perdagangan.Mengutip Bloomberg, Rabu, 2 Juni 2021, rupiah ditutup stabil menjadi Rp14.280 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di level Rp14.262 per USD.Namun jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah bergerak stabil di zona hijau.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.252-Rp14.290 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,63 persen.Sedangkan melansir data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.275 per USD. Gerak rupiah terpantau menguat hingga 14 poin atau setara 0,10 persen.Sementara itu berdasarkan data kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke posisi Rp14.276 per USD.Analis Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto sebelumnya mengatakan, mata uang Garuda ini masih mengikuti perkembangan pergerakan dolar AS terhadap mata uang lainnya."Kecenderungan melemahnya dolar AS karena sentimen risk investor yang membaik, didukung oleh pemulihan ekonomi yang lebih cepat di negara-negara besar," ujar Rully, dilansir dari Antara, Rabu, 2 Juni 2021.Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama lainnya saat ini berada di level 89,873, turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yaitu di posisi 89,831. Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun saat ini berada di level 1,613 persen, turun dibandingkan posisi penutupan sebelumnya 1,615 persen.(AHL)