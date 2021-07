Kurs Rupiah Pagi Melempem ke Rp14.515/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau melemah ketimbang hari sebelumnya yang berakhir di posisi Rp14.482 per USD. Mata uang Garuda belum berhasil keluar dari zona merah seiring kabar bahwa PPKM Darurat bakal diperpanjang guna memutus mata rantai penyebaran covid-19.Mengutip Bloomberg, Jumat, 16 Juli 2021, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka tertekan ke level Rp14.515 per USD. Pagi ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp14.515 hingga Rp14.525 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.346 per USD.Sementara itu, dolar Amerika Serikat naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), memulihkan sebagian besar kekuatan yang hilang di sesi sebelumnya. Kondisi itu terjadi setelah ketua Federal Reserve mengatakan kepada Kongres bahwa dia melihat tidak perlu terburu-buru beralih ke kebijakan moneter yang lebih ketat usai pandemi.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya, naik 0,2 persen menjadi 92,603. Indeks jatuh ke serendah 92,272 di awal sesi.Indeks telah naik dalam beberapa pekan terakhir karena investor menjadi lebih optimistis tentang prospek greenback, didorong oleh penilaian ekonomi AS yang semakin optimistis oleh Federal Reserve, yang telah memajukan kerangka waktu tentang kapan akan menaikkan suku bunga berikutnya.Pada Rabu, 14 Juli, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dia yakin kenaikan harga-harga baru-baru ini terkait dengan pembukaan kembali pascapandemi negara itu dan akan memudar dan bahwa The Fed harus tetap fokus untuk membuat sebanyak mungkin orang kembali bekerja."Tentu saja ada suara yang berbeda di FOMC tetapi posisi Ketua tampaknya cukup jelas, diskusi tapering (pengurangan pembelian obligasi) dan keputusan tidak akan terjadi sampai akhir tahun ini," kata Kepala Strategi Valas Scotiabank Shaun Osborne.Powell menghadapi pertanyaan tajam tentang inflasi dan peraturan perbankan dalam dengar pendapat di hadapan Komite Perbankan Senat pada Kamis, 15 Juli, masalah yang kemungkinan besar di garis depan kemungkinan pencalonannya kembali ke posisi teratas Fed.Greenback terbantu pada Kamis oleh data yang menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun pekan lalu, karena pasar tenaga kerja terus mendapatkan daya tarik.(ABD)