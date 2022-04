Dolar Semakin Kuat, Rupiah Melemah pada Pembukaan Perdagangan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah semakin melemah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Kamis, 28 April 2022. Mata uang rupiah melemah di tengah kenaikan suku bunga yang diprediksi akan terjadi pada Mei 2022.Bloomberg mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp14.460 per USD atau melemah 47,5 poin atau 0,33 persen. Sementara itu, Yahoo Finance melansir mata uang rupiah berada pada level Rp14.415 per USD.Mata uang rupiah melemah karena indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,65 persen menjadi 102,99, level tertinggi sejak Maret 2020 menyusul kenaikan 0,54 persen di sesi sebelumnya.Dolar AS telah naik di tengah ekspektasi bank sentral AS akan lebih hawkish daripada rekan-rekannya. The Fed diperkirakan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan 3-4 Mei, serta pada Juni dan Juli 2022.Greenback juga diuntungkan dari kekhawatiran pertumbuhan global karena Eropa berjuang dengan dampak dari invasi Rusia ke Ukraina dan Tiongkok memberlakukan penguncian dalam upaya untuk membendung penyebaran covid-19.