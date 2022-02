Rupiah Makin Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini makin tertekan. Konflik antara Rusia dan Ukraina masih jadi penyebab pelemahan mata uang Garuda.Mengutip Bloomberg, Selasa, 22 Februari 2022, rupiah melemah hingga 35,5 poin atau setara 0,25 persen menjadi Rp14.363 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.327 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini, yakni berada di level Rp14.352 per USD. Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.344-Rp14.368 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 0,70 persen.Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah juga bergerak melemah ke posisi Rp14.335 per USD.Sebelumnya analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) stagnan di tengah kekhawatiran pasar keuangan global terhadap invasi Rusia ke Ukraina.Kata Ibrahim, Presiden AS Joe Biden menuduh invasi Rusia bisa datang dalam beberapa hari, dan langsung dibantah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pun akan bertemu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada akhir pekan ini di Eropa. Sementara Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga dilaporkan telah menyetujui secara prinsip untuk pertemuan puncak."Selain itu, para pelaku pasar mata uang juga fokus pada kebijakan bank sentral, mencari petunjuk tentang kecepatan dan ukuran kenaikan suku bunga di pasar utama," terangnya.Menurut Ibrahim, langkah menuju investasi safe haven telah mengatasi kekhawatiran tentang potensi kenaikan suku bunga dari Federal Reserve AS. Gubernur Fed Lael Brainard, Presiden Fed New York John Williams, dan Presiden Fed Chicago Charles Evans mengatakan mereka ingin memulai kenaikan suku bunga. Namun, mereka tidak mengisyaratkan kenaikan besarannya sebelum pertemuan bank sentral berikutnya."Dalam berita bank sentral lainnya, suku bunga pinjaman People's Bank of China akan jatuh tempo di kemudian hari. Reserve Bank of New Zealand akan memberikan keputusan kebijakannya pada Rabu, dengan Gubernur Bank of England Andrew Bailey muncul di hadapan Komite Keuangan pada hari yang sama. Bank of Korea akan menurunkan keputusan kebijakannya pada Kamis," urai Ibrahim.