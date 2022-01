Suku Bunga Fed Diprediksi Naik 4 Kali, Begini Dampaknya bagi RI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak empat kali tahun ini mulai Maret. Kenaikan Fed Fund Rate ini tentunya akan berdampak kepada negara-negara lainnya, termasuk Indonesia.Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, dampak kenaikan suku bunga The Fed ini akan lebih banyak dirasakan dari sisi eksternal Indonesia. Apalagi, ditambah dengan kenaikan imbal hasil US Treasury, maka dampak yang akan dirasakan adalah aliran modal asing keluar di pasar Surat Berharga Negara (SBN)."Ini kaidah teori interest rate differential diukur dari yield UST dan yield SBN karena inilah yang kemudian akan berpengaruh terhadap arus modal asing portofolio pada SBN di dalam negeri," kata dia dalam video conference, Kamis, 20 Januari 2022.Selain itu, Perry mengatakan, kenaikan Fed Fund Rate ini juga bisa berdampak kepada stabilitas nilai tukar rupiah. Meski begitu, ia meyakini, pergerakan nilai tukar rupiah juga akan dipengaruhi oleh faktor domestik maupun global lainnya, sehingga BI bisa mengatisipasinya."Dampak ke nilai tukar rupiah tentu saja akan dipenaruhi faktor-faktor global maupun domestik, push factor dan pull factor. Di global, pengaruh US Treasury naik akan memberi tekanan pelemahan NTR, tapi juga kita lihat indeks dolar AS terhadap berbagai mata uang juga mengalami pelemahan sehingga tarikan ini kita lihat," ungkapnya.Ia menambahkan, saat ini faktor dalam negeri cenderung positif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan defisit transaksi berjalan (CAD) yang rendah, neraca modal finansial surplus, arus modal asing cukup baik, hingga surplus neraca perdagangan membuat pasokan mata uang dolar AS cukup berlebih.Namun demikian, BI akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah agar dampak kenaikan suku bunga The Fed ini bisa diantisipasi dengan baik. Bank sentral dari sisi moneter akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sedangkan Kementerian Keuangan dalam hal ini menjaga penyesuaian dari yield SBN."Ini kenapa kami koordinasi dengan menteri keuangan bagaimana navigasi penyesuaian-penyesuaian di bond yield, government bond yield di rupiah dalam negeri, sehingga esensinya memastikan bahwa arus portofolio investasi asing khususnya SBN akan tetap menarik. Di awal tahun ini terjadi net inflow termasuk SBN, meski kecil akan terus dijaga agar stabilitas eksternal bisa terjaga," pungkas dia.