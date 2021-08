Saham Ini Layak Dipantau Meski IHSG Tengah Tertekan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Analis Reliance Sekuritas Lanjar Nafi menyebut kekhawatiran dampak dari taper tantrum oleh The Fed terhadap capital outflow dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah pembatasan secara darurat membuat investor asing melakukan aksi jual bersih. Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melandai beberapa hari terakhir ini.Investor pun menimbang komentar hawkish dari The Fed dan terus mencermati ketegangan geopolitik yang memanas di Afghanistan. Artinya secara sentimen, IHSG berpotensi kembali tertekan di perdagangan sepekan. Meski IHSG belum optimal di zona hijau, namun tetap ada peluang untuk investor melakukan pembelian karena ada saham-saham yang terdiskon.Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) bisa dicermati investor. Menurutnya fundamental BJBR positif mengingat kinerjanya ditopang kredit payroll yang baik di tengah pandemi covid-19 yang belum juga kunjung usai."Laporan semester I menunjukkan kinerja perusahaan cukup baik dengan berhasil menjaga NPL di bawah 1,6 persen. Bahkan pada 2020 ketika pandemi terjadi BJBR mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga delapan persen," kata Yusuf, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 30 Agustus 2021.Pada periode semester I-2021, kredit KPR milik BJBR tercatat tumbuh sebanyak 12,5 persen secara tahun ke tahun Rp7,2 triliun, dari sebelumnya berada di angka Rp6,4 triliun. "Kinerja BJBR didukung permintaan kredit dari masyarakat," kata Analis Senior CSA Research Institute Reza Priyambada.Di sisi lain, pelemahan IHSG secara teknikal diprediksi break out support dan mengkonfirmasi break out moving average 50 hari. "Pergerakan akan menguji moving average 200 hari sebagai support yang cukup kuat dan sebagai konfirmasi arah pergerakan lanjutan," jelas Lanjar Nafi.Apabila berhasil, tambah dia, rebound ini akan menjadi sinyal positif jangka pendek, begitu juga sebaliknya. Indikator stochastic dan RSI lebih memberikan sinyal bearish yang menekan dari area overbought. "Sehingga secara teknikal IHSG masih berpotensi mencoba rebound menguji support MA200 dengan support resistance 5.990-6.061," ungkapnya.Sementara berdasarkan riset teknikal harian analis Samuel Sekuritas Indonesia William Mamudi, IHSG menutup gap di level 6.040 dan lanjut berkonsolidasi pasca-breakout downtrend line. Jika rebound, target resisten minor bisa ke 6.120."Untuk hari ini analis teknikal menyukai saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA), PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX), PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dengan rating trading buy. Serta PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) dengan rating trading sell," pungkas William.(ABD)