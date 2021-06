Bank Mandiri Fasilitasi Kredit Ekspor Rp429 Triliun hingga April

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mendorong aktivitas perdagangan internasional dengan memfasilitasi transaksi ekspor . Tercatat hingga April 2021, Bank Mandiri telah memfasilitasi transaksi ekspor sebesar Rp429,2 triliun.Nilai ekspor tersebut setara dengan sekitar 44 persen dari total ekspor Indonesia. Direktur Treasury dan Internasional Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan pertumbuhan transaksi perdagangan internasional tersebut didorong oleh dukungan transaksi pembiayaan (trade finance) yang telah disiapkan dengan lini produk yang beragam."Dalam pengembangan produk trade finance ini, kami senantiasa mendengarkan voice of clients, menyesuaikan dengan update perkembangan transaksi internasional terkini dan kebutuhan clients/nasabah pelaku usaha," kata Panji dalam keterangan tertulis, Kamis, 17 Juni 2021.Panji mencontohkan upaya yang dilakukan perkembangan transaksi internasional seperti melalui pengembangan produk secara digital yang memudahkan akses nasabah bertransaksi dengan Bank Mandiri,Ia pun merinci untuk fasilitas pembiayaan perdagangan yang ditawarkan, Bank Mandiri telah mengembangkan aplikasi Mandiri Global Trade (MGT) dengan berbagai solusi trade kepada importir atau pembeli domestik maupun eksportir atau penjual domestik.Kelengkapan fasilitas layanan trade finance ini dimulai dari fasilitas pembiayaan sebelum pengapalan sampai dengan sesudah pengapalan, baik secara with recourse maupun without recourse. Selain itu, Bank mandiri juga menyiapkan transaksi documentary collection maupun open account.Sementara bagi importir atau pembeli domestik, Bank Mandiri menyediakan fasilitas jaminan pembayaran berupa Letter of Credit, Confirmed Letter of Credit, Standby Letter of Credit, Avalist sampai dengan pembiayaan kewajiban pembayaran berupa Trust Receipt, Deferred Payment dan Distributor Financing.(Des)