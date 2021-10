Rupiah Pagi Naik Tipis ke Level Rp14.155

Mengutip data Bloomberg, Selasa, 26 Oktober 2021, kurs



Rupiah berada pada rentang Rp14.155-Rp14.165 per USD dengan year to date return 0,80 persen. Sementara itu, menukil data Yahoo Finance, rupiah stagnan di level Rp14.180 per USD.

Sementara itu, mata uang dolar Amerika Serikat (USD) stabil pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Hal ini karena para pedagang mempertimbangkan prospek suku bunga yang lebih tinggi serta pengumuman data ekonomi AS.



Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya stabil dengan kenaikan hampir 0,2 persen untuk hari ini.



Dolar AS menorehkan keuntungan terhadap yen Jepang, naik 0,2 persen menjadi 113,685 yen. Euro kehilangan 0,3 persen menjadi 1,1613 dolar AS.

(Des)

Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah juga diperdagangkan melemah ke level Rp14.183 per USD dari sebelumnya di level Rp14.162 per USD.