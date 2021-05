Kurs Rupiah Dibuka Lesu Usai Libur Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kurs rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini berbalik melemah usai libur Lebaran. Mata uang Garuda ini tak mampu mempertahankan penguatannya sejak akhir penutupan perdagangan pekan lalu.Mengutip Bloomberg, Senin, 17 Mei 2021, rupiah melemah 55 poin atau setara 0,39 persen menjadi Rp14.252 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin di level Rp14.197 per USD.Kondisi nilai tukar rupiah sudah terpantau melemah sejak pembukaan perdagangan yang sempat berada pada posisi Rp14.250 per USD.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.215-Rp14.252 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 1,44 persen.Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di posisi Rp14.195 per USD, dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp14.195 per USD.Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini masih ada peluang untuk menguat. Setelah pada penutupan sebelum libur Lebaran bergerak stagnan."Mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuasi, namun ditutup menguat di rentang Rp14.180 per USD hingga Rp14.225 per USD," ujar Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 Mei 2021.Ibrahim sebelumnya menganalisis kurs rupiah yang stagnan pada penutupan perdagangan Selasa, 11 Mei 2021. Meskipun ditopang rilis data positif dari kinerja penjualan eceran yang meningkat, namun mata uang Garuda tersebut enggan bergerak dari posisi kemarin."Penjualan ritel Indonesia terus menunjukkan tanda pemulihan, meski masih terjadi kontraksi pada Maret 2021. Namun sebulan kemudian, kontraksi itu diperkirakan sudah hilang," jelas dia.(AHL)