BTN Optimistis Target Laba Rp2,8 Triliun Tercapai

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membidik laba bersih sebesar Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun tahun ini. Emiten bersandi saham BBTN ini optimistis target tersebut dapat diraih seiring solidnya kinerja manajemen."Dengan komposisi yang baru ini kita ingin benar-benar semakin solid, makanya ada dua BOD (Board of Directors) yang berasal dari internal BTN yang itu menunjukkan bahwa talent BTN itu solid. Saya yakin bahwa dengan komposisi ini, visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 itu bisa tercapai," ungkap Direktur Risk Management and Transformation BTN Setiyo Wibowo dalam konferensi pers virtual, Rabu, 10 Maret 2021.Corporate Secretary BTN Ari Kurniaman menambahkan, langkah perseroan untuk merealisasikan BTN sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 dilakukan dengan dukungan infrastruktur perumahan yang kuat."Serta inovasi yang terus kami lakukan, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah," jelasnya.Selain itu, beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan BTN di tahun ini yakni pertumbuhan kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar tujuh persen sampai sembilan persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit di kisaran tujuh persen hingga sembilan persen.Selain itu, Ari mengungkapkan bahwa BTN juga akan terus berinovasi agar dapat meningkatkan pembiayaan di sektor perumahan. Apalagi, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 174 sektor lainnya sehingga dapat menjadi lokomotif pendorong pemulihan ekonomi nasional."Kami optimistis jajaran baru ini juga akan solid membawa Bank BTN mendukung program pemerintah yakni Sejuta Rumah dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," pungkas Ari.(Des)