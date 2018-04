USD Perkasa di Tengah Meningkatnya Imbal Hasil Obligasi

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena imbal hasil obligasi 1 -tahun AS naik menuju tingkat psikologis penting tiga persen.Mengutip Antara, Selasa, 24 April 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,68 persen menjadi 90,929 di akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2206 dari USD1,2288 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3936 dari USD1,4031 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7603 dari USD0,7671.Sedangkan USD dibeli 108,64 yen Jepang, lebih tinggi dari 107,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9785 franc Swiss dari 0,9746 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2848 dolar Kanada dari 1,2739 dolar Kanada.Imbal hasil obligasi 10-tahun pada Senin mencapai tertinggi dalam lebih dari empat tahun di 2,998 persen, didorong oleh kekhawatiran tentang meningkatnya pasokan utang pemerintah dan akselerasi inflasi seiring naiknya harga-harga minyak dan komoditas.Para analis mengatakan tingginya suku bunga memunculkan spekulasi tambahan bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Kondisi itu tentunya memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan ekonomi.Di sisi ekonomi, total penjualan rumah yang sebelumnya telah dimiliki atau rumah yang sudah dibangun sebelumnya selama satu bulan di AS naik 1,1 persen dari 5,54 juta unit pada Februari ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 5,60 juta unit pada Maret, mengalahkan konsensus pasar, National Association of Realtors melaporkan.Sementara itu, Indeks Output PMI Komposit AS dari IHS Markit yang disesuaikan secara musiman mencapai 54,8 pada April, naik dari 54,2 pada Maret, menunjukkan peningkatan lebih cepat dalam aktivitas bisnis di sektor swasta.(ABD)